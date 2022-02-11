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Son dakika: Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Kim Min Jae için servet

SPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: Fenerbahçe’nin Güney Koreli yıldızı Kim Min Jae için servet

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Kim Min Jae, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin listesine girdi. Adı pek çok kulüple geçen Güney Koreli oyuncu için sezon sonunda dev bir teklif yapılacak. İşte detaylar...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe'de takımın öne çıkan isimlerinden biri Min-Jae Kim oldu.

Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen Güney Koreli stoper, Sarı-Lacivertli formayla gösterdiği Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Adı özellikle İtalyan kulüpleriyle anılan Kim ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NAPOLI YENİ TEKLİF YAPACAK

İtalyan basını, ara transfer döneminde de Güney Koreli futbolcu için girişimlerde bulunan Napoli'nin, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için sezon sonunda yeni bir teklif yapacağını duyurdu.

25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Serie A ekibinin, Kim için futbolcu 25 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği öne sürüldü.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 2 bin 500 dakika süre alan Min-Jae Kim'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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