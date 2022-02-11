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Bahreyn Grand Prix'si 2036'ya kadar Formula 1'de

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Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Bahreyn Grand Prix’si 2036’ya kadar Formula 1’de

Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek. Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

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