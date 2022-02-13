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Whoisnext FC 32 ülkenin milli takımlarının katıldığı Dünya Şampiyonasına katılmak istiyor! Sedat Koç, A Spor'da açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Whoisnext FC 32 ülkenin milli takımlarının katıldığı Dünya Şampiyonasına katılmak istiyor! Sedat Koç, A Spor’da açıkladı

Türkiye Şampiyonluğu bulunan whoisnextfc ülkemizi whoisnext fc adına Dünya Şampiyonası'nda temsil etmek için elinden geleni yapacaklarını belirtti. 32 ülkenin katıldığı bu turnuvalara başta devletin sonra da Türkiye Futbol Federasyonu'nun destek vermesi gerektiğini söyleyen Sedat Koç, daha iyi oyuncular ve sponsorlarla çok rahat şampiyon olunacağını söyledi.

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