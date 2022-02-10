Son dakika: Sözleşme imzalaması bekleniyordu! Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu şoku

Ferdi Kadıoğlu bu sezon toplamda 27 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Türk oyuncu rakip fileleri 2 kez havalandırdı, takım arkadaşlarına ise 2 kez asist yaptı. Güncel piyasa değerinin 8 milyon avro olduğu Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı-lacivertli yönetimin yüksek bonservis beklentisi de bulunuyordu.