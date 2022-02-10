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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Sözleşme imzalaması bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku

Son dakika: Sözleşme imzalaması bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku

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Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika: Sözleşme imzalaması bekleniyordu! Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu şoku

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki genç yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun Sarı Lacivertlilerle sözleşme yenilemesi bekleniyordu. Fenerbahçeli Ferdi'nin transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Futbolda bu sezon beklentileri karşılayamayan bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu belirsizliği sürüyor.

Hollanda ve Kanada milli takımlarını da seçme hakkı bulunan 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda Türkiye Milli Takımı'nı seçmişti.

Dünya Kupası yolunda play-off maçında Portekiz'e karşı Stefan Kuntz'un şans vermesi beklenen Ferdi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarın ve teknik heyetin beğenisini kazanan genç oyuncu, henüz yeni anlaşma imzalayamadı. 22 yaşındaki sağ kanat, Fenerbahçe ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde resmi anlaşmayı henüz tamamlamadı.

Bu sezon oldukça kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, zirve yarışından uzak kalsa da Ferdi Kadıoğlu, performansıyla beğeni topladı. Takımın değişilmez ismi olan genç oyuncu, kenar bölgelerin hemen hemen hepsinde forma giydi.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon toplamda 27 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Türk oyuncu rakip fileleri 2 kez havalandırdı, takım arkadaşlarına ise 2 kez asist yaptı. Güncel piyasa değerinin 8 milyon avro olduğu Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı-lacivertli yönetimin yüksek bonservis beklentisi de bulunuyordu.

Ancak yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamayan yıldız adayının Premier Lig ekibiyle anlaştığı söylendi.

BRIGHTON İLE ANLAŞTI

22 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a sezon sonunda transfer olacağı iddia edildi.

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