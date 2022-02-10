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Eski Galatasaraylı Felipe Melo: Pitbull'un henüz ölmediğini açıkça gösteririm

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Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Eski Galatasaraylı Felipe Melo: Pitbull’un henüz ölmediğini açıkça gösteririm

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'ye transfer olmasının ardından çıktığı maç sonrasında "Pitbull'un henüz ölmediğini açıkça gösteririm." ifadesini kullandı.

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