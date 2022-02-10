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Galatasaray'dan Vidal bombası! Sezon sonu için görüşmeler başladı

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Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Galatasaray’dan Vidal bombası! Sezon sonu için görüşmeler başladı

Ara transfer sezonunun bitmesinin ardından Galatasaray kadro yapılanmasına devam ediyor. Sarı kırmızılılar İtalyan devi Inter'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili yıldız futbolcu Arturo Vidal'in durumunu sorduğu ve Vidal'e takip olduğu iddia edildi.

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