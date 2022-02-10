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Şampiyonlar Ligi'ne yeni format! UEFA Başkanı Ceferin yeni sistemi açıkladı

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Şampiyonlar Ligi’ne yeni format! UEFA Başkanı Ceferin yeni sistemi açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalin final four usulüyle oynanması fikirlerinin olduğunu açıkladı. Ceferin bu konu gibi köklü değişikliklerin Şampiyonlar Ligi statüsünün büyük ölçüde değişeceği 2024/25 sezonundan önce hızlı bir şekilde yapılmasının mümkün gözükmediğini de sözlerine ekledi.

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