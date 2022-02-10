Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe mücadele edecek. Süper Lig ekiplerinin Türkiye Kupası'nda boy göstereceği son 16 turu karşılaşması tek maç usulüne göre oynanacak. Karşılaşmadan galip ayrılan takım bir üst tura adını yazdıracak. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 ZTK son 16 turu BJK Göztepe maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Göztepe maçı 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.