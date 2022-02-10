10 Şubat 2022, Perşembe
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Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 ZTK son 16 turu BJK Göztepe maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 ZTK son 16 turu BJK Göztepe maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşmalar tamamlanıyor. Turnuvanın son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Mücadeleden galibiyetle ayrılan takım bir üst tura yükselecek. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 ZTK son 16 turu BJK Göztepe maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe mücadele edecek. Süper Lig ekiplerinin Türkiye Kupası'nda boy göstereceği son 16 turu karşılaşması tek maç usulüne göre oynanacak. Karşılaşmadan galip ayrılan takım bir üst tura adını yazdıracak. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 ZTK son 16 turu BJK Göztepe maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Göztepe maçı 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

KİM NASIL TUR ATLAR?

Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Bu süreçte de maç berabere tamamlanırsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

GÖZTEPE CEPHESİ

Konuk Göztepe'de sakatlığı süren golcü Adis Jahovic, İstanbul'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun sahaya as kadroyla çıkması bekleniyor. Altay yenilgisini telafi edeceklerini ifade eden Maestro, "Kupa bizim için önemli. Beşiktaş güçlü bir rakip ancak sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Taraftarımızın bizden beklentilerini biliyoruz. Önce Beşiktaş ardından ligde Hatayspor karşılaşmalarını kayıpsız geçip önümüze bakacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA VALENTIN ROSIER, GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulübü internet sitesine açıklamada bulunan sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, 25 yaşındaki sağ bekin bu akşam gerçekleştirilen antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiğini bildirdi.

Ülkü, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Rosier'in tedbir amaçlı Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

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