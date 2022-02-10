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Kurt Zouma'nın cezası belli oldu! Kedisine şiddet uygulamıştı

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Kurt Zouma’nın cezası belli oldu! Kedisine şiddet uygulamıştı

İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Kurt Zouma, kedisine uyguladığı şiddetin videosunun internete düşmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu. Kedileri elinden alınan futbolcunun cezası belli oldu.

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