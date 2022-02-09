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Abdullah Avcı Denizlispor maçı sonrası konuştu: Kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyoruz

SPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Abdullah Avcı Denizlispor maçı sonrası konuştu: Kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu. Avcı "Kazanmak son derece önemli. Bu alışkanlığa devam etmek önemli” dedi.

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