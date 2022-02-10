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Giresunspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar! Stada alınmayacaklar

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Giresunspor’dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar! Stada alınmayacaklar

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü GZT Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada ev sahibi takımın renkleri dışında forma, atkı ve materyallerle stadyuma giriş yapılamayacağı bildirildi

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