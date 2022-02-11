Göztepe teknik direktörü El Maestro: Penaltılarla kaybetmek üzüntü verici
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'a penaltılar sonucu elenen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, penaltılarda kaybetmenin kendileri için üzüntü verici olduğunu ifade etti. Maestro "Bu normal şekilde kaybetmekten daha çok üzüyor." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Beşiktaş'a penaltı atışları sonucu (3-1) elenen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.
PENALTILARDA KAYBETMEK ÜZÜCÜ
El Maestro, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Penaltılarla kaybetmek üzüntü verici. Bu normal şekilde kaybetmekten daha çok üzüyor." dedi.
KENDİ OYUNUMUZU OYNADIK
Karşılaşmada 120 dakika ciddi mücadele verdiklerini belirten El Maestro, "Ligde Hatayspor ile oynayacağız. Rakibimiz bizden bir gün önce maç oynadı. Bu onlara avantaj sağlıyor. Başa baş bir oyun sergilemek mutluluk verici. Beşiktaş'a karşı kendi oyunumuzu oynamak sevindirici. Evimize dönüp, önümüzdeki maça hazırlanacağız." diye konuştu.
KUPA RÜYASI BİZİM İÇİN SONA ERDİ
Beşiktaş karşısında yorucu bir maç oynadıklarını vurgulayan El Maestro, "İzmir'e geç saatte ulaşacağız. İyi takımımız var. Dinlenme süreci de olacaktır. Ciddi sakatlığımız yok. Kupa rüyası bizim için sona erdi. Ligde kalma mücadelemiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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