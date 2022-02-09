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Loic Remy resmen Adana Demirspor'da

SPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Loic Remy resmen Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala sürpriz bir hamle yaptı ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan Fransız forvet Loic Remy'yi kadrosuna kattı.

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