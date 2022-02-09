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Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Berk Balaban TFF 2.Lig'e kiralandı

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Berk Balaban TFF 2.Lig’e kiralandı

Galatasaray Kulübü resmi hesabından yapılan açıklamada 22 yaşındaki kaleci Berk Balaban'ın TFF 2. Lig Niğde Anadolu Futbol Kulübü’ne kiralandığını duyuruldu. Berk sezon sonuna kadar Niğde'de forma giyecek.

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