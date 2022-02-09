Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK BJK Göztepe maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Göztepe maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, Beşiktaş'ın rakibi Göztepe olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada eşitlik bozulmazsa maç uzatmalara ve sonrasında penaltılara gidecek. Peki; Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?