Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK BJK Göztepe maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK Göztepe maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan devam ediyor. Kupanın sahibi olmak isteyen Beşiktaş ile Göztepe sahaya çıkıyor. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan çeyrek finale çıkacak. Peki; Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Göztepe maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, Beşiktaş'ın rakibi Göztepe olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada eşitlik bozulmazsa maç uzatmalara ve sonrasında penaltılara gidecek. Peki; Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, kupa maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. İlgiyle takip edilen mücadele A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de İzmir derbisinde evinde Altay'a 2-0 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırmıştı. Gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren takım, Perşembe günü son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi olacak.
Sarı-kırmızılı takımda teknik ekip ve futbolcuların tura oldukça inandığı kaydedildi. Altay ise mağlubiyetini unutturmak isteyen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun as kadroyla Vodafone Park'ta mücadele edeceği ifade edildi.
Beşiktaş maçının sonrasında Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda Sırp teknik adamın oyuncularına sürekli moral aşıladığı da söylendi.
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