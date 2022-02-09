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Galatasaray stoperde o isme yöneldi: Ahmed Touba Aslan olacak mı?

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Galatasaray stoperde o isme yöneldi: Ahmed Touba Aslan olacak mı?

Galatasaray, Nelsson ve Marcao'nun transfer olma ihtimaline karşı stoper arayışlarına doğrultusunda Cezayirli defans oyuncusu Ahmed Touba ismine yöneldi. 23 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyor.

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