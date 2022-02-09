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Beşiktaş'a Rosier'den kötü haber! Göztepe maçında yok

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Beşiktaş’a Rosier’den kötü haber! Göztepe maçında yok

Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier'in sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissetmesi nedeniyle Türkiye Kupasında Göztepe ile yapılacak son 16 turu maçında forma giyecmeyeceği açıklandı.

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