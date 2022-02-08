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Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ün takımı belli oldu! 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Fenerbahçeli Sinan Gümüş’ün takımı belli oldu! 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Sinan Gümüş, transfer döneminin sona ermesine saatler kala Antalyaspor'a transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

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