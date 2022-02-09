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Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi! Takımla çalışmalara başladı

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Fenerbahçe’ye Altay Bayındır müjdesi! Takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren ve Türkiye Kupasından da elenen Fenerbahçe ligin 25. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi sarı lacivertliler hazırlıklara başlarken, sakatlığını atlatan milli kaleci Altay Bayındır da takımla birlikte çalıştı.

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