Ünlü futbolcu Kurt Zouma’dan skandal! Kediye acımasızca işkence yaptı

"BİR DAHA OLMAYACAK"

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından konuya iliş Kurt Zouma: "Videodan rahatsız olan herkesten özür dilerim. Çok üzgünüm. Herkesi temin ederim ki kedimiz gayet iyi durumda ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyor ve el üstünde tutuluyor. Bir daha bu davranış olmayacak."