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Ünlü futbolcu Kurt Zouma'dan skandal! Kediye acımasızca işkence yaptı

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Ünlü futbolcu Kurt Zouma’dan skandal! Kediye acımasızca işkence yaptı

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'dan skandal görüntüler geldi. Zouma'nın FA Cup’ta kazandıkları Kidderminster Harriers maçından bir gün sonra 2 milyon sterlin değerindeki evinde bir kediye işkence ettiği görüntüler Snapchat videosu ile paylaşıldı.

İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen Kurt Zouma, skandal bir video ile gündeme geldi. Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu, FA Cup'ta kazandıkları Kidderminster Harriers maçından sonra bir kediye işkence ederken görüntülendi. Korkunç videonun sosyal medyada yayılmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapan Zouma, West Ham'da kadro dışı bırakıldı.

TEKMELEYEREK YERE FIRLATIYOR

West Ham United forması giyen Kurt Zouma 2 milyon sterlin değerindeki evinde bir kediye işkence etti. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde Zouma'nın evdeki kediyi kovaladığı yakaladığında ise acımasızca tekmelediği görülüyor. Zouma'nın kardeşi Yoan tarafından çekilen videoda Zouma'nın kediyi mutfakta tekmeleyerek yere fırlatıyor.

KEDİYE AYAKKABI FIRLATIYOR

Çeken kişinin de güldüğü görülen videoda, Zouma kediyi mutfak ve yemek odasının etrafında bir çocuğun önünde kovaladığı görülüyor. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde 27 yaşındaki futbolcu kediye ayakkabı da fırlatıyor.

"BİR DAHA OLMAYACAK"

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından konuya iliş Kurt Zouma: "Videodan rahatsız olan herkesten özür dilerim. Çok üzgünüm. Herkesi temin ederim ki kedimiz gayet iyi durumda ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyor ve el üstünde tutuluyor. Bir daha bu davranış olmayacak."

KADRI DIŞI BIRAKILDI!

Kedisini tekmeleyen Kurt Zouma, West Ham'da kadro dışı bırakıldı.

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