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Türkiye Kupası tek maç mı? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 tek maç mı oynanacak? ZTK son 16 turu maç takvimi!

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Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Türkiye Kupası tek maç mı? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 tek maç mı oynanacak? ZTK son 16 turu maç takvimi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu tek maç mı? 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 16 takımın bir üst tura çıkabilmek için mücadele edeceği son 16 turu maçları bugün başlıyor. Türkiye Kupası maç takvimine ve turnuva hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Türkiye Kupası tek maç mı? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 tek maç mı oynanacak? İşte haberin detayları...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu tek maç mı? 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları bugü başlıyor. Rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için hazırlıklarını tamamlayan takımlar bir üst tura çıkabilmenin yollarını arayacak. Peki, ürkiye Kupası tek maç mı? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 tek maç mı oynanacak? İşte merak edilenler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Son 16 turu fikstürü:

8 OCAK SALI

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

10 ŞUBAT PERŞEMBE:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

SON 16 TURU MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI

Kasımpaşa-Gaziantep FK: Fırat Aydınus

VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

Altaş Denizlispor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol

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