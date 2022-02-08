Türkiye Kupası tek maç mı? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 tek maç mı oynanacak? ZTK son 16 turu maç takvimi!
SPOR ahaber.com.tr
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu tek maç mı? 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 16 takımın bir üst tura çıkabilmek için mücadele edeceği son 16 turu maçları bugün başlıyor. Türkiye Kupası maç takvimine ve turnuva hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Türkiye Kupası tek maç mı? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 tek maç mı oynanacak? İşte haberin detayları...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu tek maç mı? 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları bugü başlıyor. Rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için hazırlıklarını tamamlayan takımlar bir üst tura çıkabilmenin yollarını arayacak. Peki, ürkiye Kupası tek maç mı? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 tek maç mı oynanacak? İşte merak edilenler...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TEK MAÇ MI?
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.
Son 16 turu fikstürü:
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