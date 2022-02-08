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Son dakika: TFF Başkanı Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Son dakika: TFF Başkanı Özdemir’den yayın ihalesi açıklaması

Son dakika haberine göre: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, 14 Şubat'ta son tekliflerin verileceği naklen yayın ihalesi için 8 yayıncının ihale dosyası aldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir imzalanan yeni sponsorluk anlaşması sonrası yayın ihalesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Şubat'ta son teklifleri alacaklarını hatırlatan Özdemir "8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

Özdemir ihale sürecine ilişkin şunları söyledi:

"İlgi iyi. İnşallah iyi bir teklif gelecek. İyi bir ihale ve yarışma olacak. Sonuçta kazanan önümüzdeki yıl başlamak üzere 3 yıl veya 5 yıl yayıncı olacak. Türk futbolunun en önemli yayın kalemlerinden bir tanesi yayın gelirleridir. Özellikle Anadolu kulüplerinin yüzde 80 geliri yayın gelirlerinden. Yayın gelirinden ne kadar çok gelir elde edersek -yalnız Süper Lig değil alt ligler de buradan paralarını alıyorlar. Görüşmelere açığız. Bugün bile bir sabah yayıncı geldi konuştuk. Teklifleri bekliyoruz."

KORSAN SİTELER KAPATILDI

Türk futbolunda büyük gelir kaybına yol açan, maçları bedava veya düşük ücretlerle izleyicilere sunan çok sayıda site engellendi.

Yayıncı kuruluşun başvurularını değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, özellikle son yıllarda büyük bir artış gözlemlenen, yayıncı kuruluşlar ve kulüpler başta tüm paydaşları ciddi anlamda sıkıntıya sokan korsan yayınların önlenmesi için büyük bir adım attı.

İhlelde bulunan onlarca sitenin kapatılması için durum Erişim Sağlayıcılar Birliğine bildirildi. Erişim Sağlayıcılar Birliği yasal düzenleme kapsamında kaçak maç yayını yapan internet sitelerine hemen erişim engeli getirdi ve futbolseverlerin yasa dışı yollardan maç izlemesinin önüne geçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre uygulama, her türlü kaçak maç yayınlarına rağbet edilmemesi için her hafta sıkı bir şekilde devam edecek ve korsan yayınla mücadele etkin bir şekilde sürdürülecek.

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