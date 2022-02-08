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Galatasaray genç oyuncuyla sözleşme imzaladı! Selman Faruk Dibek'dan 2.5 yıllık imza

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Galatasaray genç oyuncuyla sözleşme imzaladı! Selman Faruk Dibek’dan 2.5 yıllık imza

Galatasaray'da 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Selman Faruk Dibek ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada anlaşmanın 2.5 yıllık olduğu belirtildi.

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