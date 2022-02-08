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Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Real Madrid maçı ne zaman?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Real Madrid maçı ne zaman?

Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Real Madrid maçı ne zaman? THY Avrupa Ligi’nde oynanacak heyecan dolu mücadelenin ne zaman olacağı merakla bekleniyor. THY Avrupa Ligi erteleme mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma 8 Şubat Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Real Madrid maçı ne zaman? Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Peki; Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman?

FENERBAHÇE REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi erteleme mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. 8 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

KUPADA KURALAR ÇEKİLDİ

Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yetkilileri ve Bitci Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımların temsilcileri kura çekiminde yer aldı.

Kura çekimi öncesi TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk, takımlara başarı diledi.

TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise kupanın geçen sene Covid-19 sebebiyle yapılamadığını hatırlatarak, "Basketbolseverlerin sevdiği bir organizasyon. Kulüpler yoğun tempolardan geliyor. Birbirinden çekişmeli maçlar olacak. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek.

18-20 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

15 Şubat Salı

18.00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray Nef

20.30 Tofaş - Fenerbahçe Beko

16 Şubat Çarşamba

18.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka

20.30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

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