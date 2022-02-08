Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Real Madrid maçı ne zaman?
Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Real Madrid maçı ne zaman? THY Avrupa Ligi’nde oynanacak heyecan dolu mücadelenin ne zaman olacağı merakla bekleniyor. THY Avrupa Ligi erteleme mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma 8 Şubat Salı günü oynanacak.
Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Real Madrid maçı ne zaman? Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Peki; Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman?
FENERBAHÇE REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
THY Avrupa Ligi erteleme mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. 8 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
KUPADA KURALAR ÇEKİLDİ
Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yetkilileri ve Bitci Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımların temsilcileri kura çekiminde yer aldı.
Kura çekimi öncesi TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk, takımlara başarı diledi.
TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise kupanın geçen sene Covid-19 sebebiyle yapılamadığını hatırlatarak, "Basketbolseverlerin sevdiği bir organizasyon. Kulüpler yoğun tempolardan geliyor. Birbirinden çekişmeli maçlar olacak. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek.
18-20 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.
Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:
15 Şubat Salı
18.00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray Nef
20.30 Tofaş - Fenerbahçe Beko
16 Şubat Çarşamba
18.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka
20.30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Real Madrid maçı ne zaman?
- Benzine zam var mı? 8 Şubat mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL?
- YÖKDİL geç başvuru ücreti! 2022 YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
- Shiba'da 1 cent beklentisi yeniden gündemde! Shiba coin yükselişi devam edecek mi? 8 Şubat Shiba ne kadar, kaç TL?
- Tinder Avcısı kimdir? Tinder Avcısı gerçek mi, hikayesi nedir?
- Cemde düşme tarihleri! İlk cemre ne zaman düşecek? Hangi cemre düşecek?
- Evde bakım maaşı yatan iller 8 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yatmaya başladı mı?
- Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi?
- KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
- e-Okul nakil sorgulama: 2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? İkinci dönem lise nakil başvurusu ne zaman?
- Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
- Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor bu hafta eleme olacak mı, var mı?