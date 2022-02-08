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Medipol Başakşehir'den transfer şov! Trezeguet ve Pizzi resmen açıklandı

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Medipol Başakşehir’den transfer şov! Trezeguet ve Pizzi resmen açıklandı

Medipol Başakşehir, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet ile Portekizli orta saha oyuncusu Pizzi'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Her iki transfer de kiralık olarak gerçekleştirilirken, Trezeguet'nin 27, Pizzi'nin ise 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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