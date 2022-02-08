Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 ZTK FB Kayserispor maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşyıa geliyor. Fenerbahçe, kupaya 5. turdan katılmış, bu turda Afjet Afyonspor'u 2-0 yenerek son 16 turuna çıkmıştı. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 ZTK FB Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasının detayları...
Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor mücadele edecek. Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, bu sezon kupadan başarılı ayrılmak istiyor. Heyecan dozu yüksek geçecek Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 ZTK FB Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.
KAYSERİSPOR CEPHESİ
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Türkiye Kupası'nda 8 Şubat'ta Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını ve tüm hazırlıkları buna göre yaptıklarını kaydetti.
"FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARINI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIK"
Zorlu bir periyottan geçeceklerinin altını çizen Karaman, şöyle devam etti:
"Hatay maçından 3 gün sonra Fenerbahçe ile kupa maçına çıkacağız, ondan da 3 gün sonra ligde Galatasaray'la oynayacağız. Bu periyodu en az zararla nasıl atlatabiliriz, bütün bunlar bir program dahilinde olmalı. Biz, Hatayspor karşısında 4-1 öne geçince hemen Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını düşünmeye başladık. Oyuncu değişikliklerini bu maçları düşünerek yaptık."
HEDEF, KUPADA FENERBAHÇE'Yİ ELEMEK
Türkiye Kupası'nda zorlu bir rakiple mücadele edeceklerini belirten Karaman, Fenerbahçe'nin de kısa yoldan Avrupa'ya gitmenin peşinde olacağını aktardı.
Ligde sıralamanın nasıl oluşacağının bilinmediğine dikkati çeken Karaman, "Şu an bizim odak noktamız Türkiye Kupası. İddialıyız, sert bir maç olacağına inanıyorum. Rakibimiz çok deneyimli, çok güçlü bir ekip. Bu maçı almak istiyoruz. Ekip olarak rakipten daha çok çalışmamız ve maç günü de onlardan daha çok koşmamız gerekiyor. Minimum hatayla oynamalıyız. Kısa yoldan Avrupa'ya gitmek için Fenerbahçe'yi nasıl eleriz, onu düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.
"BAŞARI, FUTBOL KÜLTÜRÜNÜ ARTIRIYOR"
Karaman, 20 yıl önce de Kayserispor'u çalıştırdığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Daha önce buraya geldiğimde Kayserispor 11 puanla lig sonuncusuydu. Kulübün rahmetli başkanı bile takımın ligde kalacağına inanmıyordu. Biz 'bu takım ligde kalacak ve hatta Avrupa kupalarına gidecek' dedik. Takım ligde kaldı ve o günden sonra Kayseri'de futbol kültürü artmaya başladı. Biz takımı ligde tuttuk sonra Avrupa kupası oynandı, takım ligde kaldı yeni stat yapıldı. Takım ligde kalınca şehrin motivasyonu yükseliyor."
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