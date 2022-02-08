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Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Alanyaspor maçında kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun yaptığı hareket sebebiyle teknik direktör Domenec Torrent tarafından taktik toplantısından kovulduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'den küme düşme tehlikesini hissetmeye devam eden Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son oynanan Alanyaspor maçında kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun yaptığı hareket sebebiyle teknik direktör Domenec Torrent tarafından taktik toplantısından kovulduğu ortaya çıktı.

Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

Galatasaray'da Alanyaspor maçında sağ bekte sol ayaklı oyuncular Ömer Bayram ve Van Aanholt değişmeli oynarken Koronavirüs'ü atlatan Boey ise hazır değildi.

Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

G.Saray, transferin kapanmasına bir gün kala son hamlesini sağ beke yaptı. Diagne'nin geçici olarak sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, bir aydır takımla çalışan Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkardı.

Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

Omar'ın performansından memnun olan Torrent, Norveçli sağ bekin fizik olarak %70 hazır seviyeye geldiğini düşünüyor. İspanyol hoca, iki hafta sonra Omar'a ilk 11'i açacak.

Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

16'LIK BEKNAZ, A TAKIM'DA

Kayserispor maçının hazırlıklarına Galatasaray'da gol yollarında çare arayan teknik direktör Domenec Torrent, U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov'u A Takımı'nın idmanına dahil etti.

Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

Sol açık ve orta sahada forma giyen Kırgız oyuncu, en son U17 maçındaki derbide sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta iki gol kaydetmişti.

Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

DOMENEC TORRENT, ALPASLAN ÖZTÜRK'Ü ODADAN ÇIKARDI

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yedek kulübesinde iki kaleci (İsmail Çipe ve Berk Balaban) oturması dikkat çekti. Antalya kampında yer alan Alpaslan Öztürk ise tribündeydi.

Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

İki hafta önceki Kasımpaşa maçında omuzundan sakatlanan Alpaslan'ın ciddiyetsiz tavırları yüzünden yeni hocası Torrent'i kızdırdığı ortaya çıktı.

Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

İspanyol hoca, Alanyaspor maçına yönelik taktik toplantısında oyuncularına rakipleriyle ilgili en ince ayrıntıyı anlatırken, Alpaslan'ın dinlemediğini ve güldüğünü gördü.

Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

Takım içinde disiplini sağlamak isteyen İspanyol teknik adam, bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alpaslan Öztürk'ü Alanyaspor maçı kadrosuna da almadı.

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