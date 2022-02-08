Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok

Süper Lig'den küme düşme tehlikesini hissetmeye devam eden Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son oynanan Alanyaspor maçında kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun yaptığı hareket sebebiyle teknik direktör Domenec Torrent tarafından taktik toplantısından kovulduğu ortaya çıktı.