Domenec Torrent o futbolcuyu odadan kovdu! Alanyaspor maçı öncesi şok
Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Alanyaspor maçında kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun yaptığı hareket sebebiyle teknik direktör Domenec Torrent tarafından taktik toplantısından kovulduğu ortaya çıktı.
Süper Lig'den küme düşme tehlikesini hissetmeye devam eden Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son oynanan Alanyaspor maçında kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun yaptığı hareket sebebiyle teknik direktör Domenec Torrent tarafından taktik toplantısından kovulduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'da Alanyaspor maçında sağ bekte sol ayaklı oyuncular Ömer Bayram ve Van Aanholt değişmeli oynarken Koronavirüs'ü atlatan Boey ise hazır değildi.
G.Saray, transferin kapanmasına bir gün kala son hamlesini sağ beke yaptı. Diagne'nin geçici olarak sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, bir aydır takımla çalışan Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkardı.
Omar'ın performansından memnun olan Torrent, Norveçli sağ bekin fizik olarak %70 hazır seviyeye geldiğini düşünüyor. İspanyol hoca, iki hafta sonra Omar'a ilk 11'i açacak.
16'LIK BEKNAZ, A TAKIM'DA
Kayserispor maçının hazırlıklarına Galatasaray'da gol yollarında çare arayan teknik direktör Domenec Torrent, U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov'u A Takımı'nın idmanına dahil etti.
Sol açık ve orta sahada forma giyen Kırgız oyuncu, en son U17 maçındaki derbide sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta iki gol kaydetmişti.
DOMENEC TORRENT, ALPASLAN ÖZTÜRK'Ü ODADAN ÇIKARDI
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yedek kulübesinde iki kaleci (İsmail Çipe ve Berk Balaban) oturması dikkat çekti. Antalya kampında yer alan Alpaslan Öztürk ise tribündeydi.
İki hafta önceki Kasımpaşa maçında omuzundan sakatlanan Alpaslan'ın ciddiyetsiz tavırları yüzünden yeni hocası Torrent'i kızdırdığı ortaya çıktı.
İspanyol hoca, Alanyaspor maçına yönelik taktik toplantısında oyuncularına rakipleriyle ilgili en ince ayrıntıyı anlatırken, Alpaslan'ın dinlemediğini ve güldüğünü gördü.
Takım içinde disiplini sağlamak isteyen İspanyol teknik adam, bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alpaslan Öztürk'ü Alanyaspor maçı kadrosuna da almadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Shiba'da 1 cent beklentisi yeniden gündemde! Shiba coin yükselişi devam edecek mi? 8 Şubat Shiba ne kadar, kaç TL?
- Tinder Avcısı kimdir? Tinder Avcısı gerçek mi, hikayesi nedir?
- Cemde düşme tarihleri! İlk cemre ne zaman düşecek? Hangi cemre düşecek?
- Evde bakım maaşı yatan iller 8 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yatmaya başladı mı?
- Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi?
- KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
- e-Okul nakil sorgulama: 2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? İkinci dönem lise nakil başvurusu ne zaman?
- Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
- Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor bu hafta eleme olacak mı, var mı?
- Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL'ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...
- ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler...
- Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur'lu emekliye 2.750 TL'ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...