Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig 2021-2022 sezonu transfer dönemi sona eriyor. Ligde takımlar eksik kadrolarını tamamlamak üzere yerli yabancı futbolcularla anlaşmalarını gerçekleştiriyor. Kulüplerin transfer hamleleri yakından takip ediliyor. İşte, Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 Ocak tarihinde başlayan süreçte kulüpler gerek takımlarındaki eksiklikleri tamamlamak için gerekse kadrolarını güçlendirmek için yerli yabancı futbolcuların transferlerini gerçekleştiriyor. İşte, Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
SÜPER LİG 2. TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlamıştı. Transfer sezonu 8 Şubat 2022'de sona erecek.
Ligin ilk transfer dönem, 17 Haziran'da başlamış ve 8 Eylül'de sona ermişti.
SÜPER LİG'DE 2. YARI NE ZAMAN BİTECEK?
Ligde ikinci devre 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.
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