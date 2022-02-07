Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 Ocak tarihinde başlayan süreçte kulüpler gerek takımlarındaki eksiklikleri tamamlamak için gerekse kadrolarını güçlendirmek için yerli yabancı futbolcuların transferlerini gerçekleştiriyor. İşte, Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?