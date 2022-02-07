Trabzonspor bir transferi daha KAP'a bildirdi! Emrehan Gedikli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı
Transfer döneminde tecrübeli ve genç oyuncuları harmanlayarak iyi bir kadro kuran lider Trabzonspor genç futbolcu Emrehan Gedikli'nin transferini resmen duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada 18 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Transferin hızlı takımı Trabzonspor'dan bir hamle daha geldi. Bordo-mavililer genç futbolcu Emrehan Gedikli'nin transferini resmen açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde 18 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli arasında 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 4.500.000.-TL garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 6.000.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.
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