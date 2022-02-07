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Marius Sumudica'dan Yeni Malatyaspor açıklaması: FIFA'da bir davamız olacak

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Marius Sumudica’dan Yeni Malatyaspor açıklaması: FIFA’da bir davamız olacak

Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı Marius Sumudica, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Sumudica ayrılık nedeniyle Malatyaspor'un kendisine bir tazminat ödemediğini ve FIFA'da bir davalarının olacağını ifade etti.

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