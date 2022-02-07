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Futbolda ara transfer dönemi yarın bitiyor

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Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Futbolda ara transfer dönemi yarın bitiyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek. 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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