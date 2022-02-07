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SON DAKİKA! Galatasaray Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetti!

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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SON DAKİKA! Galatasaray Mbaye Diagne’nin sözleşmesini feshetti!

Son dakika haberine göre: Süper Lig'de zor günler geçiren ve devre arası transfer döneminde eski golcüsü Gomis'i renklerine bağlayan Galatasaray, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetti.

Süper Lig'de zor günler geçiren ve devre arası transfer döneminde eski golcüsü Gomis'i renklerine bağlayan Galatasaray, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetti.

Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray 'da Pena, Gomis ve Pulgar'ın UEFA listesine eklenmesinin ardından Assunçao, Yedlin ve Diagne kadrodan çıkarılmıştı.


Sarı-kırmızılı kulüp, yabancı kontenjanını açmak için Diagne'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar fesih ederek 1 yabancı oyuncu kontenjanını kullanmak istiyor. Galatasaray, özellikle transfer gündeminde olan Robson Reis'i transferini bitirmek isteyor. Transferler olmadığı takdirde Omar'ın lisansının çıkarılması gündemde olacak.

TFF'ye bildirildi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Mbaye Diagne, "Gervinho modeli"ni kabul etti.

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