Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı ne zaman?
Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Peki; Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Denizlispor Trabzonspor karşılaşması için heyecan dorukta. Süper Lig'de açık ara farkla lider olan Trabzonspor ile Denizlispor'un mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor, Denizlispor ile karşılaşacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16'da galip taraf direkt olarak tur atlayacak.
Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor'un oynayacağı Denizlispor mücadelesi; 9 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kasımpaşa virajını 3 puanla dönen Trabzonspor hedefi Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Bordo mavililer kupadaki rakibi Altaş Denizlispor için hazırlıklara başladı.Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün akşam karşılaştığı Kasımpaşa maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan idman yapan bordo mavili ekip iki grup halinde çalıştı.
Birinci ekipte yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup ise teknik ısınma, 5'e 2 ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanımız çift kale maç ile tamamlandı.Kasımpaşa maçında riske edilmeyen ve geçen haftaki idmanlara çıkmayan Marek Hamsik, bugünkü idmanda takımdan ayrı salonda çalıştı. Kasımpaşa maçında çift sarı kartla kırmızı kart gören Bruno Peres'in keyifsiz olduğu görüldü.Yarını izinli geçirecek olan bordo mavililer, 9 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Altaş Denizlispor çalı hazırlıklarına Salı günü tamamlayacak.
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