Son dakika: Karadeniz’de Adana Demirspor zaferi! Maç Sonucu: Çaykur Rizespor 1-3 Adana Demirspor

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

13. dakikada Yunus Akgün'ün sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Vargas'ın gelişine şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

18. dakikada Vargas'ın ceza sahası içerisine yerden ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Balotelli'nin altı pas içerisinde topuğuyla dokunduğu meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen, çelmeyi başardı.

27. dakikada Stambouli'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Bjarnason'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1

33. dakikada Vargas'ın ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrıldıktan sonra pasında boş durumdaki Balotelli'nin plase vuruşunda top kaleci Zafer Görgen'in solundan filelere gitti: 0-2

45+1. dakikada Cemali Sertel'in soldan ceza sahası içerisine Deniz Hümmet'in düzeltip vuruşunda kaleci Muric'ten döndü. Pohjanpalo dönen topa sert vurdu, kaleci Muric, bir kez daha uzanarak ayakları ile kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.