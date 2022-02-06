Son dakika: Karadeniz'de Adana Demirspor zaferi! Maç Sonucu: Çaykur Rizespor 1-3 Adana Demirspor
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Adana Demirspor üst üste 2. galibiyetini alıp puanını 40 yaptı. Çaykur Rizespor ise 22 puanda kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 27'de Bjarnason ile 33 ve 71'de Balotelli kaydetti. Rize'nin tek golü ise sonradan giren yeni transfer Gedson Fernandes'in asistinde 80'de Yusuf Sarı'dan geldi.
Adana Demirspor üst üste 2. galibiyetini alıp puanını 40 yaptı. Çaykur Rizespor ise 22 puanda kaldı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
13. dakikada Yunus Akgün'ün sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Vargas'ın gelişine şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.
18. dakikada Vargas'ın ceza sahası içerisine yerden ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Balotelli'nin altı pas içerisinde topuğuyla dokunduğu meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen, çelmeyi başardı.
27. dakikada Stambouli'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Bjarnason'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1
33. dakikada Vargas'ın ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrıldıktan sonra pasında boş durumdaki Balotelli'nin plase vuruşunda top kaleci Zafer Görgen'in solundan filelere gitti: 0-2
45+1. dakikada Cemali Sertel'in soldan ceza sahası içerisine Deniz Hümmet'in düzeltip vuruşunda kaleci Muric'ten döndü. Pohjanpalo dönen topa sert vurdu, kaleci Muric, bir kez daha uzanarak ayakları ile kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
50. dakikada ceza yayı üzerinde Yusuf Sarı'nın sert şutunda, iyi yer tutan kaleci Muric topu kontrol etmeyi başardı.
67. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahası içerisine giren Vargas'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Zafer Görgen topu kornere çeldi.
72. dakikada kazanılan faul atışında Balotelli'nin yaklaşık 30 metreden plase vuruşunda, iyi yer tutamayan kaleci Zafer Görgen'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 0-3.
81. dakikada Fernandes'in sağ kanattan savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Yusuf Sarı, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla topu filelere gönderdi: 1-3.
86. dakikada kazanılan korner sonrası Vargas'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Boldrin'in kafa ile uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Stambouli'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada Boldrin'in ters kanada uzun pası sonrası Bolasie'nin göğsü ile kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan ayakları ile topu çelmeyi başardı.
90+3. dakikada Gökhan Gönül'ün savunmanın arkasına pasına hareketlenen Pohjanpoalo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Ferhat Kaplan uzanarak filelere gitmekte olan topu çeldi.
Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan son dakika duyurdu! 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi?
- TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?
- Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?
- Okullar 1 hafta uzatıldı mı? Sömestr tatili (15 tatil) uzayacak mı? 2022 MEB 2. dönem okullar ne zaman açılacak?
- Meteoroloji son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat'ta İstanbul'a kar geri gelecek mi?
- Rayan öldü mü? Fas'lı Rayan kurtarıldı mı? 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen Rayan'ın son sağlık durumu nedir?
- Derya Büyükuncu Twitter'da neden gündemde? Derya Büyükuncu kimdir, nerede yaşıyor? Survivor'da yarıştı mı?
- Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
- Bankalardan kredi müjdesi! 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı! Faiz destekli kredi şartları...
- 6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!
- Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 24. hafta Alanyaspor GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- Doğalgaz desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? 2022 doğalgaz desteği (parası) başvuru ekranı!