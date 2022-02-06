06 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş - Antalyaspor CANLI SKOR

Beşiktaş - Antalyaspor CANLI SKOR

SPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
ABONE OL
Beşiktaş - Antalyaspor CANLI SKOR

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, küme düşme hattında bulunan Antalyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın da galibiyeti hedeflediği mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş'ta 5 isim Antalyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-Beyazlıların kamp kafilesinde N'Koudou, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Umut Meraş yer almadı. Daha önce sezonu kapatan Mert Günok da kadroda bulunmadı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 50 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya.

11'ler

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin; Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov; Poli, Fernando; Mehmedi, Ghacha, Doğukan; Wright

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA