Beşiktaş - Antalyaspor CANLI SKOR

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 50 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

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Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya.