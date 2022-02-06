Beşiktaş - Antalyaspor CANLI SKOR
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, küme düşme hattında bulunan Antalyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın da galibiyeti hedeflediği mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Beşiktaş'ta 5 isim Antalyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-Beyazlıların kamp kafilesinde N'Koudou, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Umut Meraş yer almadı. Daha önce sezonu kapatan Mert Günok da kadroda bulunmadı.
Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 50 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.
Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya.
11'ler
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi.
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin; Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov; Poli, Fernando; Mehmedi, Ghacha, Doğukan; Wright
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