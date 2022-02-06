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Son dakika: Altay İzmir derbisinde Göztepe'yi devirdi! Maç Sonucu: Göztepe-Adana Demirspor 0-2

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Son dakika: Altay İzmir derbisinde Göztepe’yi devirdi! Maç Sonucu: Göztepe-Adana Demirspor 0-2

Göztepe, Süper Lig'in 24. haftasındaki İzmir derbisinde Altay'ı konuk etti. Serkan Özbalta yönetiminde ilk maçına çıkan ve 16 karşılaşmadır ligde kazanamayan Altay, Nestor El Maestro ile muhteşem bir çıkış yakalayan Sarı-Kırmızılılar'ı Deniz Kadah ve Thaciano'nun golleriyle 2-0 devirdi.

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