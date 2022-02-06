Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Alanyaspor maçı yorumu: 1 puan yeterli değil
Son dakika spor haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Torrent, "Bütün hafta boyuncu Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Önceki maçta Galatasaray kazanmıştı. Bugün boşlukları değerlendirip golü buldular. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:
Bütün hafta boyuncu Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Önceki maçta Galatasaray kazanmıştı. Bugün boşlukları değerlendirip golü buldular. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor.
İkinci yarıda sadece bir pozisyonumuz oldu. Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi görüyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ediyoruz..
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