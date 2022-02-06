Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’ten Alanyaspor maçı yorumu: 1 puan yeterli değil





İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:



Bütün hafta boyuncu Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Önceki maçta Galatasaray kazanmıştı. Bugün boşlukları değerlendirip golü buldular. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor.



İkinci yarıda sadece bir pozisyonumuz oldu. Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi görüyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ediyoruz..

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