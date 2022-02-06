Alanyaspor ile Galatasaray puanları 1-1 paylaştı! Maç Sonucu: 1-1
Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Alanyaspor ile Galatasaray, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadele Eduardo ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk yarıdaki karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 20 dakikada fazla 10 kişi mücadele eden ev sahibi Alanyaspor ve konuk Galatasaray sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Süper Lig'in formda takımlarından Alanyaspor lige verilen aranın ardından evinde Galatasaray'ı konuk etti.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Wilson Eduardo, Candeias
GALATASARAY: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel
2 GOL VAR KAZANAN YOK
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı 1-1 berabere tamamlandı.
7. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağdan ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda çektiği sert şutu kaleci Pena çıkardı. Dönen top, Eduardo'nun yarım volesiyle üst direğe çarparak çıktı. Ancak Eduardo'nun vuruşu sırasında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
23. dakikada Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında sol kanattan Ömer Bayram'ın gönderdiği pasla ceza sahasına giren Cicaldau'nun vuruşunda, kaleci Marafona topu çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
36. dakikada kazanılan topla sağ kanatta buluşan Juanfran'ın ceza sahası içine yaptığı sert ortaya Emre Akbaba ayak içiyle dokunmak istedi. Kaleye paralel giden meşin yuvarlak auta çıktı.
39. dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in ceza sahasına yaptığı ortada Eduardo kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
41. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında Alanyaspor defansı topu ceza sahası dışına çıkardı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan da sekerek filelerle buluştu: 1-1.
45. dakikada sol kanattan içeri giren Ömer Bayram'ın ortasında topu defans uzaklaştırdı. Dönen topa Kerem Aktürkolu gelişine sert vurdu. Defansa çarparak kaleye giden topu kaleci çıkardı.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
12. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.
SON 12 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET
Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.
4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.
TORRENT İLK GALİBİYET PEŞİNDE
Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Aslan 11 maçta 13 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Cimbom deplasmanda son olarak Hatayspor ile karşılaştı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
YENİLERİN LİSANSI ÇIKTI
Galatasaray bu transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'yı dahil etti. Sarı-kırmızılılar 4 futbolcunun da lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bu futbolcular, Teknik Direktör Domenec Torrent görev vermesi halinde oynayabilecek.
6 EKSİK
Galatasaray'dan, Alanyaspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Elabdellaoui, korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantinada bulunuyor. Mustafa Muhammed de Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almıyor.
Galatasaray'da ayrıca Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 25. haftada İstanbul'da oynanacak olan Kayserispor maçında görev alamayacak.
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