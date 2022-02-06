Alanyaspor ile Galatasaray puanları 1-1 paylaştı! Maç Sonucu: 1-1

TORRENT İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.