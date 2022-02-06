Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde bu sezon kötü performans sergileyen Galatasaray, ligin 24. haftasında konuk olacağı Alanyaspor'dan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 24. hafta Alanyaspor GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak müsabaya beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Fatih, Furkan, Borja; João Novais, Efkan; Efecan, Emre, Davidson; Eduardo.

Galatasaray: Pena; Boey, Nelsson, Marcao, Ömer; Pulgar; Feghouli, Berkan, Cicaldau, Kerem; Halil.