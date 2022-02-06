Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 24. hafta Alanyaspor GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak. İki takım arasında ligde 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette Galatasaray 7, Alanyaspor ise 3 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu sezon İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 24. hafta Alanyaspor GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde bu sezon kötü performans sergileyen Galatasaray, ligin 24. haftasında konuk olacağı Alanyaspor'dan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 24. hafta Alanyaspor GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Alanyaspor Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak müsabaya beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Fatih, Furkan, Borja; João Novais, Efkan; Efecan, Emre, Davidson; Eduardo.
Galatasaray: Pena; Boey, Nelsson, Marcao, Ömer; Pulgar; Feghouli, Berkan, Cicaldau, Kerem; Halil.
GALATASARAY İLE ALANYASPOR 12. RANDEVUDA
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Geride kalan 11 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 13 golle yanıt verebildi.
ALANYA'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olduğu 5 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, bir müsabaka ise berabere bitti.
Alanya'daki müsabakalarda takımlar 9'ar kez ağları havalandırdı.
GALATASARAY CEPHESİ
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 23. haftayı lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde 15. sırada bitirdi.
Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.
ALTI FUTBOLCU KADRODA YER ALAMAYACAK
Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan ve Mbaye Diagne maçın kadrosunda yer alamayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Mustafa Muhammed ile yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de kadroda bulunamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da bugün kart görmesi durumunda 25. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında oynayamayacak.
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK
Karşılaşmada gözler, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği oyuncularda olacak.
Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde eski oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya ile Inaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.
LİGDE SON 12 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 19 gol gördü.
Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.
EKSİ AVERAJDA
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde attığından fazla gol yedi ve eksi averajda kaldı.
Ligde attığı 28 gole karşın kalesinde 33 gol gören sarı-kırmızılı takım, 23. haftayı -5 averajla bitirdi.
TORRENT YÖNETİMİNDEKİ 3 LİG MAÇINI DA KAYBETTİ
Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybetti.
Galatasaray, Torrent yönetiminde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçında da mağlup oldu.
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