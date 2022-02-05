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Fenerbahçe - Başakşehir (CANLI SKOR) Süper Lig'de kritik karşılaşma

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Fenerbahçe - Başakşehir CANLI SKOR Süper Lig’de kritik karşılaşma

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde ligin flaş ekiplerinden Başakşehir'i ağırlıyor. Fenerbahçe'de kritik maçta 4 oyuncu sarı kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka

KANARYA'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısıdna 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır ve Diego Rossi'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.

OZAN KADRODA YER ALABİLECEK

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek. Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı ve sezonun kalan bölümü için geri çağırdığı Ozan, görev verilmesi halinde yeniden formasını giyebilecek.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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