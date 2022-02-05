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Kadıköy'de istifa sesleri! Taraftarlardan Ali Koç'a tepki

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Kadıköy’de istifa sesleri! Taraftarlardan Ali Koç’a tepki

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında sarı lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükselirken taraftarlar ‘Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor’ şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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