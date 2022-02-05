İşte Fenerbahçe’nin gündemindeki 3 teknik direktör! Kanarya’nın yeni hocası kim olacak?

Öte yandan "Görüştüğümüz bir teknik adamla ilgili planların içinde İsmail Kartal da var. İsmail hoca kendisiyle ilgili tüm düşüncelerimizi bilerek göreve geldi" derken bu teknik adamın Kartal'ın yakın ilişkisinin bulunduğu da artık kamuoyu tarafından biliniyor.

Fenerbahçeli yönetimi, teknik direktör konusunda acele etmese de Sarı-Lacivertli taraftarlar bir an önce bu konunun netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Takvim.com.tr