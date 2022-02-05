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İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki 3 teknik direktör! Kanarya'nın yeni hocası kim olacak?

SPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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İşte Fenerbahçe’nin gündemindeki 3 teknik direktör! Kanarya’nın yeni hocası kim olacak?

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu bugün gerçekleşti. Toplantıda konuşan başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin gelecek sezon için görüştüğü 3 teknik direktör olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'nin gündemindeki 3 teknik direktörle ilgili detaylara ulaşıldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan başkan Ali Koç, gelecek sezon için 3 teknik adamla görüştüklerini açıkladı. takvim.com.tr ise başkan Koç'un bahsettiği 3 teknik adamın ismine ulaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda teknik adam konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, Divan'da "3 teknik adamla görüşüyoruz" açıklamasını yaptı.

Koç'un bahsettiği 3 teknik direktörün ise şu an takım çalıştırmayan Joachim Löw, Jorge Jesus ve sezon sonu PSV'den ayrılacak olan Roger Schmidt olduğu ortaya çıktı.

Başkan Koç, görüşülen hocalardan 3'ünden 2'siyle parasal konularda anlaşma sağladıklarını ve Vizyon, konsept, plan konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, parasal konularda anlaşılan hocaların Löw ve Jesus olduğu belirtiliyor.

Sarı-Lacivertli yönetimin PSV ile ayrılık kararını kısa süre önce duyuran Roger Schmidt ile de yoğun temaslarının olduğu ve yönetimin teknik adam konusunda bir hayli titiz bir çalışma yaptığı öğrenildi.

Öte yandan "Görüştüğümüz bir teknik adamla ilgili planların içinde İsmail Kartal da var. İsmail hoca kendisiyle ilgili tüm düşüncelerimizi bilerek göreve geldi" derken bu teknik adamın Kartal'ın yakın ilişkisinin bulunduğu da artık kamuoyu tarafından biliniyor.

Fenerbahçeli yönetimi, teknik direktör konusunda acele etmese de Sarı-Lacivertli taraftarlar bir an önce bu konunun netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Takvim.com.tr

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