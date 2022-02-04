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Süper Lig ekiplerinin gözdesi Shaqiri'den transfer

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Süper Lig ekiplerinin gözdesi Shaqiri’den transfer

Fransız kulübü Lyon tarafından yapılan açıklamada Xherdan Shaqiri'nin bir MLS takımıyla görüştüğü duyuruldu. 30 yaşındaki İsviçreli futbolcunun görüştüğü takımın Chicago Fire olduğu belirtilirken bu transfer için yaklaşık 7.5 milyon Dolar bonservis ödeneceği ifade edildi.

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