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Haberler Spor Haberleri Fatih Arda İpçioğlu Türk spor tarihine geçti! Olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu

Fatih Arda İpçioğlu Türk spor tarihine geçti! Olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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Fatih Arda İpçioğlu Türk spor tarihine geçti! Olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu

Son dakika haberi... 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlama normal tepe elemelerini geçti.

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