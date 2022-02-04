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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Aytaç Kara sezon sonuna kadar Göztepe'de

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Aytaç Kara sezon sonuna kadar Göztepe’de

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada Aytaç Kara'nın sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandığını duyurdu. Aytaç sezon başında Galatasaray'a bedelsiz olarak Kasımpaşa'dan transfer olmuştu.

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