Son dakika: Yuvasına döndü! Semih Kaya yeniden Galatasaray’da

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı. Semih Kaya'ya Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."



Semih Kaya, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Yeniden Galatasaray'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Kaya, "Ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Burası benim evim, benim yuvam, uzun bir süredir ayrıydım yuvamdan. Tekrar döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Öncelikle hocamıza ve yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Tekrar şanlı renklerimizi, şanlı armamızı üzerime geçirdim. Umarım bunu şerefli şekilde, gururlu şekilde, en iyi şekilde taraftarlarımızın önünde bütün hırsımla yapmam gerekenleri yaparak sahada veya saha dışında, gerekli her yerde elimden geldiğince başarabileceğimi ve yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden de buradayım ve bunun bilincindeyim. İyi şeyler olacak ben buna inanıyorum. Yeni bir transfer, eski bir yüz... Tekrar buradayım. Bu güzel, değerli renkleri, değerli armayı tekrar üstümde taşıdığım için gururlu ve mutluyum" ifadelerini kullandı.