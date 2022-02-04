Son dakika: Yuvasına döndü! Semih Kaya yeniden Galatasaray'da
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaştığını açıkladı.
Transfer döneminde Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena'yı kadrosuna katan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Semih Kaya'yı da kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı kulüp, Semih Kaya'nın sözleşme süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı. Semih Kaya'ya Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
Semih Kaya, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Yeniden Galatasaray'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Kaya, "Ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Burası benim evim, benim yuvam, uzun bir süredir ayrıydım yuvamdan. Tekrar döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Öncelikle hocamıza ve yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Tekrar şanlı renklerimizi, şanlı armamızı üzerime geçirdim. Umarım bunu şerefli şekilde, gururlu şekilde, en iyi şekilde taraftarlarımızın önünde bütün hırsımla yapmam gerekenleri yaparak sahada veya saha dışında, gerekli her yerde elimden geldiğince başarabileceğimi ve yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden de buradayım ve bunun bilincindeyim. İyi şeyler olacak ben buna inanıyorum. Yeni bir transfer, eski bir yüz... Tekrar buradayım. Bu güzel, değerli renkleri, değerli armayı tekrar üstümde taşıdığım için gururlu ve mutluyum" ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLARIMIZ BENİM AİLEMİN PARÇASI"
Galatasaray taraftarlarına mesaj gönderen Semih Kaya, şunları söyledi:
"Ben onları çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Onlar benim ailemin parçası. Büyüklerim var içlerinde, anne, baba, abi, kardeş olarak gördüklerim var. Beni her zaman destekleyeceklerini ben biliyorum. Elimden geldiğince bunu en iyi şekilde yapacağımı biliyorum. Onları hiçbir şekilde utandırmayacağım, bundan emin olsunlar."
Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya, ilk kez 2009 yılında A Takım formasını giymişti. Semih Kaya, Galatasaray'la birlikte ligde 5 şampiyonluk sevinci yaşadı.
Galatasaray altyapısında yetişen 30 yaşındaki stoper, son olarak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giymişti.
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