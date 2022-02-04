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İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao sürprizi!

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Giriş Tarihi: 04.02.2022
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İspanya Kral Kupası’nda Athletic Bilbao sürprizi!

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 1-0 yenerek kupa dışında bıraktı. Kral Kupası'nın diğer yarı finalistleri Valencia, Rayo Vallecano ve Real Betis oldu.

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