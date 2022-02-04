Afrika Uluslar Kupası’nda finalin adı belli oldu! Mısır Kamerun’u devirerek Senegal’in rakibi oldu

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçta Kamerun'a penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Mısır, finalde Senegal'in rakibi oldu.

UZATMALAR GOLSÜZ SONA ERDİ

Turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun, ikinci finalisti belirleyen maçta Mısır ile karşılaştı. Olembe Stadı'nda oynanan ve Kamerun'un iki kez direğe takıldığı karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Finale çıkan takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.