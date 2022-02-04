04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ross Barkley Galatasaray yolunda! Chelsea'ye kiralama teklifi sunuldu

Ross Barkley Galatasaray yolunda! Chelsea'ye kiralama teklifi sunuldu

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2022
ABONE OL
Ross Barkley Galatasaray yolunda! Chelsea’ye kiralama teklifi sunuldu

Galatasaray'ın Chelsea’de forma giyen 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Ross Barkley için sunduğu kiralama teklifinin kabul edildiği ve transferin bitmeye yaklaştığı ifade edildi. Diğer yandan Torrent'in Barkley'i çok istediği ve kadroda düşündüğü de belirtildi.

Chelsea'de forma giyen 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Ross Barkley için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray transferi bitirmeye yaklaştı. Galatasaray teknik direktörü Torrent'in Chelsea'nin hocası Tuchel'den Ross Barkley'i istediği ve kadroda düşündüğü öğrenildi.

CHELSEA 16.8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sarı kırmızılıların transfer gündemindeki Barkley 2018 yılı ara transfer döneminde Everton'dan Chelsea'ye 16.8 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. 1.5 sezon Chelsea forması giydikten sonra Aston Villa kulübüne kiralandı. Aston Villa'da 1 sezon forma giyen oyuncu bu sezon yeniden Chelsea takımına katıldı.

HÜCUMA DESTEK VEREN ORTA SAHA

Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına geldiği Ross Barkley, Chelsea'de toplam 98 resmi maçta forma şansı buldu ve 11 gol 11 asistlik katkı sağladı. Bir önceki sezon Aston Villa forması ile ise 24 maçta forma giyip 3 gol 1 asist yapmıştı. Ross Barkley, 8 numara olarak adlandırılan hücuma dönük orta saha olarak görev yapıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA