Ross Barkley Galatasaray yolunda! Chelsea'ye kiralama teklifi sunuldu
Galatasaray'ın Chelsea’de forma giyen 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Ross Barkley için sunduğu kiralama teklifinin kabul edildiği ve transferin bitmeye yaklaştığı ifade edildi. Diğer yandan Torrent'in Barkley'i çok istediği ve kadroda düşündüğü de belirtildi.
Chelsea'de forma giyen 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Ross Barkley için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray transferi bitirmeye yaklaştı. Galatasaray teknik direktörü Torrent'in Chelsea'nin hocası Tuchel'den Ross Barkley'i istediği ve kadroda düşündüğü öğrenildi.
CHELSEA 16.8 MİLYON EURO ÖDEDİ
Sarı kırmızılıların transfer gündemindeki Barkley 2018 yılı ara transfer döneminde Everton'dan Chelsea'ye 16.8 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. 1.5 sezon Chelsea forması giydikten sonra Aston Villa kulübüne kiralandı. Aston Villa'da 1 sezon forma giyen oyuncu bu sezon yeniden Chelsea takımına katıldı.
HÜCUMA DESTEK VEREN ORTA SAHA
Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına geldiği Ross Barkley, Chelsea'de toplam 98 resmi maçta forma şansı buldu ve 11 gol 11 asistlik katkı sağladı. Bir önceki sezon Aston Villa forması ile ise 24 maçta forma giyip 3 gol 1 asist yapmıştı. Ross Barkley, 8 numara olarak adlandırılan hücuma dönük orta saha olarak görev yapıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım ve destek ödemeleri yattı mı? 4 Şubat tarım ve destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödemeleri...
- 12 bin 933 personel alımı yapılacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman alınacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'yi kazanan isim...
- Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Nefes kesen fragman...
- Engin Akpınar kimdir, kaç yaşında? Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar kim?
- Fatih Arda İpcioğlu kimdir, kaç yaşında? Pekin'de yarışan Fatih Arda İpcioğlu kim?
- Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gomis Alanyaspor maçında oynayacak mı? Resmi açıklama!
- Ross Barkley kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley kariyeri nasıl?
- EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaş sorunu çözülüyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar formülleri nelerdir?
- MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav tarihi!
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 AÖL ders seçimi son gün ne zaman? 2. dönem sınavları...
- Kış Olimpiyatları açılış töreni saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pekin Kış Olimpiyatları programı nasıl?