Ross Barkley Galatasaray yolunda! Chelsea’ye kiralama teklifi sunuldu

HÜCUMA DESTEK VEREN ORTA SAHA

Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına geldiği Ross Barkley, Chelsea'de toplam 98 resmi maçta forma şansı buldu ve 11 gol 11 asistlik katkı sağladı. Bir önceki sezon Aston Villa forması ile ise 24 maçta forma giyip 3 gol 1 asist yapmıştı. Ross Barkley, 8 numara olarak adlandırılan hücuma dönük orta saha olarak görev yapıyor.