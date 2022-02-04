Konyaspor - Giresunspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de kritik karşılaşma

YENİ TRANSFERDE TÜMOR TESPİT EDİLDİ

Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. Bu gelişme üzerine Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.