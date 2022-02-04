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Konyaspor - Giresunspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de kritik karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Konyaspor - Giresunspor CANLI SKOR Süper Lig’de kritik karşılaşma

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan başlıyor. Kritik karşılaşmada Konyaspor evinde Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlıyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Giresunspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor.

KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Erten, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guihlerme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Ahmed Hassan

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Sergio, Umut Nayir

YENİ TRANSFERDE TÜMOR TESPİT EDİLDİ

Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. Bu gelişme üzerine Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

KONYA CIKALLESHI İLE DEVAM DEDİ

İttifak Holding Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokol Cikalleshi ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

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